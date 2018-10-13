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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:16

Anaokulu öğrencileri egzotik hayvanlarla tanıştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen ve ilçenin ilk anaokulu olma özelliği de taşıyan Latife Hanım Anaokulu, bu güne kadar gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetleri ile adından söz ettirmeye...

Anaokulu öğrencileri egzotik hayvanlarla tanıştı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen ve ilçenin ilk anaokulu olma özelliği de taşıyan Latife Hanım Anaokulu, bu güne kadar gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetleri ile adından söz ettirmeye ve ilklere örnek olmaya devam ediyor.

Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında okullarında çok sayıda hazırlık yaptıktan sonra sokak hayvanları için mama ve su kapları hazırlayarak birçok sokağa bırakan Latife Hanım Anaokulu Öğrencileri son olarak Türkiye’de olmayan hayvanları görmek ve yakından tanımak üzere ilçede bulunan Hayvanat Bahçesini ziyaret etti. Gruplar halinde Sümerpark Rekreasyon alanında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesini gezen minik öğrencilere öğretmenleri ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim İlker Uruk rehberlik etti.

Balıklardan geyiklere, timsahtan piton yılanına kadar 50 egzotik hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde birçok öğrenci ilk kez gördükleri hayvanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minik kalpler öğretmenlerinden ve ailelerinden öğrendikleri hayvan sevgisini burada da gösterdi. Büyüklerine bir de mesaj veren minik kalpler büyüklerinden hayvanları korumalarını, onlara su ve mama vermelerini istedi.

Latife Hanım Okulu Müdür Uğur Karatay, öğrencilerinin 4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çalışma yaptıklarını ifade etti. Karatay; “Etkinlikler kapsamında okul bahçesine ve çevresindeki sokaklara sokak hayvanları için yiyecek, mama ve su bıraktılar. Farkındalık için yürüyüş yaptılar. Ayrıca ilçemizde bulunan hayvanat bahçesine gezi düzenlediler:Amacımız öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak.Okul olarak yaptığımız etkinlikler ve gezilerle öğrencilerimize hayvan sevgisini ve hayvanlara karşı acıma duygularını geliştirmeye çalışıyoruz. Hayvanların korunması ve haklarına saygı duyulması konusunda farkındalıklarını artırıyoruz” dedi.
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