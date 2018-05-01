AYDIN:
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01 Mayıs 2018 Salı 18:49

Aniden bastıran yağış, caddeleri dereye çevirdi

Aydın’da günlerdir beklenen yağış mayıs ayının ilk gününde sağnak şeklinde meydana geldi. Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Ekiplerin çalışmaları soncu yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollar...

Aniden bastıran yağış, caddeleri dereye çevirdi
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Aydın’da günlerdir beklenen yağış mayıs ayının ilk gününde sağnak şeklinde meydana geldi. Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Ekiplerin çalışmaları soncu yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollar kısa sürede açıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın’da aniden bastıran yağış nedeniyle hava kışa döndü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağışlar sonucu Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çatal Köprü bir süre trafiğe kapandı. Şehir merkezinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
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