Aniden bastıran yağış, caddeleri dereye çevirdi

Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın’da aniden bastıran yağış nedeniyle hava kışa döndü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağışlar sonucu Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan çatal Köprü bir süre trafiğe kapandı. Şehir merkezinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

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