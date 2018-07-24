AYDIN:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:38

Araç teybine zulalanan uyuşturucu Söke polisinden kaçmadı

Aydın’ın Söke ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada teyp içerisine gizlenmiş 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan...

Araç teybine zulalanan uyuşturucu Söke polisinden kaçmadı
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Aydın’ın Söke ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada teyp içerisine gizlenmiş 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda bir otomobil takibe alındı. Polisin takibindeki siyah renkte lüks otomobil ile birlikte yakalanan D. G ve E. Y isimli şahıslar KOM grup amirliğine getirildi. Burada dedektör köpekle yapılan aramada araç teybi içerisine zulalanmış vaziyette 327 gram metamfetamin (kristal) ve 28 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu satışında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada; uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve tavizsiz olarak süreceği ifade edildi.
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