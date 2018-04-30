Arapapıştı Kanyonu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Bozdoğan’da bulunan ‘Arapapıştı Kanyonu’nu tanıtmak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1’incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri verildi.

213 fotoğrafçının 785 fotoğrafının katıldığı yarışmada sergilenmeye layık örülen 26 eser Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yarışmada ilk üç sırayı elde eden fotoğrafçılara ödülleri sergi açılışının ardından takdim edildi.

Sergi açılışı öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görevli tarihçi Bahar Güzel Arapapıştı Kanyonu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal anlamdaki bütün projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Barış Altıntaş, “Kararlıkla üzerinde durduğumuz eko turizm projesi olan Arapapıştı Kanyonu ile ilgili fotoğraf yarışmasında 213 fotoğrafçımız 785 fotoğraf ile katılım sağladı. Bugün açacağımız sergide dereceye giren 26 adet fotoğraf sergiliyoruz. Emeği geçen fotoğrafçı arkadaşlarımıza ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan sergi açılışının ardından başkanvekili Altıntaş ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yarışmada derece elden birinci Adnan Teymur’a 15 bin, ikinci Mehmet Öztürk’e 10 bin, üçüncü Murat Bakmaz’a 5 bin liralık temsili çekleri verildi. Yarışmada ayrıca 3 ayrı fotoğrafçıya da 2’şer bin lira mansiyon ödülü verildi. Ödül töreni ve sergi açılışı zeybek gösterileri ile sona erdi.

Ödül törenine Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Barış Altıntaş, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ile birçok Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.