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01 Mayıs 2018 Salı 12:01

Arıcılar Birliği’nden Arıcılara ‘dolandırıcı’ uyarısı

Aydın arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Ege’de çok güzel bir sezon yaşayan arıcıların dolandırıcılarla başının dertte olduğunu belirtti. On günlerde Aydın’da şebeke halinde dolaşan bazı grupların arıcıların...

Arıcılar Birliği'nden Arıcılara ‘dolandırıcı' uyarısı
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Aydın arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Ege’de çok güzel bir sezon yaşayan arıcıların dolandırıcılarla başının dertte olduğunu belirtti. On günlerde Aydın’da şebeke halinde dolaşan bazı grupların arıcıların arılarını veresiye alıp ortadan kaybolduğunu belirten başkan Özdemir, kimsenin arısını veresiye satmamasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu yıl arılar için sezon çok güzel başladı. Arı ve oğul verimi bakımından son yılların en verimli yıllarını yaşıyoruz. Pek çok arıcı arısını geliştirmek için Aydın’da konakladı. Ne var ki arıcılık sektörüne de dolandırıcılar sarmaya başladı. Aydın’da arıcılara dolaşıp güven vererek arı alan bazı kişilerin şebeke halinde kamyonlara kovanlı arıları yükleyip ortadan kaybolmaya başladığını öğrendik. Arıcılarımızdan gelen şikayetler üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na gerekli bildirimleri yaptık. Ancak her ne olursa olsun arıcımızın tanımadığı ve çok iyi bilmediği kişilere veresiye arı satmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Şebekenin Aydın’da birçok arıcıyı dolandırdığını ve deşifre olan kişilerin ise başka kişileri bölgeye göndererek dolandırıcılık olaylarına devam etmeye çalıştıkları öğrenildi.
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