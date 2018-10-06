AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:48

Aşure hayrına giden çift beton mikserinin altında kaldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde, elektrikli bisikletleriyle aşure hayrına giden yaşlı çift, beton mikserinin altında kaldı. Kazada 74 yaşındaki Mehmet Polat yaşamını yitirirken, 70 yaşındaki eşi İsmigül Polat ağır yaralandı.Kaza, Yeni Mahalle...

Aşure hayrına giden çift beton mikserinin altında kaldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’ın Didim ilçesinde, elektrikli bisikletleriyle aşure hayrına giden yaşlı çift, beton mikserinin altında kaldı. Kazada 74 yaşındaki Mehmet Polat yaşamını yitirirken, 70 yaşındaki eşi İsmigül Polat ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’de ikamet eden Mehmet Polat (74) ve eşi İsmigül Polat (70), üyesi oldukları Didim Çorumlular Derneği’nin düzenlediği aşure hayrına katılmak üzere evlerinden elektrikli bisikletle yola çıktı. Mehmet Polat’ın kullandığı elektrikli bisiklet, 19 Mayıs Caddesinde seyir halindeyken aynı istikamete seyreden Kadir Y’nin kullandığı 09 YP 149 plakalı özel bir firmaya ait beton mikserinin altında kaldı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Elektrikli bisikletin arkasında oturan İsmigül Polat, ağır yaralı olarak beton mikserinin altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tonlarca ağırlığındaki aracın altında feci şekilde can veren Mehmet Polat’ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden eşi ise, Didim’deki ilk müdahalenin ardından Aydın’a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku