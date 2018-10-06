Aşure hayrına giden çift beton mikserinin altında kaldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde, elektrikli bisikletleriyle aşure hayrına giden yaşlı çift, beton mikserinin altında kaldı. Kazada 74 yaşındaki Mehmet Polat yaşamını yitirirken, 70 yaşındaki eşi İsmigül Polat ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’de ikamet eden Mehmet Polat (74) ve eşi İsmigül Polat (70), üyesi oldukları Didim Çorumlular Derneği’nin düzenlediği aşure hayrına katılmak üzere evlerinden elektrikli bisikletle yola çıktı. Mehmet Polat’ın kullandığı elektrikli bisiklet, 19 Mayıs Caddesinde seyir halindeyken aynı istikamete seyreden Kadir Y’nin kullandığı 09 YP 149 plakalı özel bir firmaya ait beton mikserinin altında kaldı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Elektrikli bisikletin arkasında oturan İsmigül Polat, ağır yaralı olarak beton mikserinin altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tonlarca ağırlığındaki aracın altında feci şekilde can veren Mehmet Polat’ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden eşi ise, Didim’deki ilk müdahalenin ardından Aydın’a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.