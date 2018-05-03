Atatürk’ün FB ziyaretinin 100. yılı Didim’de unutulmadı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’da Fenerbahçe kulübüne gerçekleştirdiği ziyaretin 100. yılında Didim Fenerbahçeliler Derneğince Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Didim Fenerbahçeliler Derneği, Ulu Önder Atatürk’ün ziyaretini kutladı. 3 Mayıs 1918 yılında Fenerbahçe kulübünü ziyaret ederek şeref defterinin imzalayan Ulu Önder Atatürk’ün ziyareti Didim’de çelenk töreniyle kutlandı. Kent Meydanındaki törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Fenerbahçeliler Derneği başkanı Dilaver Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile az sayıda sarı lacivert sevdalıları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Dernek Başkanı Demir, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından kısa bir konuşan yapan Dernek Başkanı Dilaver Demir, “Milli mücadele yıllarında Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatük, 3 Mayıs 1918 yılında kulübümüzün duruşunun takdire şayen olduğunu belirten ifadeleri kulübün şeref defterine yazmıştır. Ulu Önder aynı zamanda kulübümüzün kuruluş günü olarak kabul edilen 3 Mayıs 1918’daki ziyaretinin 100. yılında şu anda kulüp yöneticilerimiz Atamızı iade-i ziyaret amaçlı Anıtkabir’dedirler. Bu sebeple biz Didim Fenerbahçeliler Derneği olarak bugün burada Atamıza olan şükranlarımızı sunuyoruz. Ve son olarak diyoruz ki ’Atam izindeyiz; bizde Fenerbahçeliyiz" ifadelerine yer verdi.