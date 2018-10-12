ATB üyelerine markalaşma eğitimi verildi

Aydın Ticaret Borsası üyelerine “Markalaşma ve Marka Oluşturma” eğitimi verildi.Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonunda “Markalaşma ve Marka Oluşturma” başlığı altında Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından, Neden marka? Tek bir pazar...

Aydın Ticaret Borsası üyelerine “Markalaşma ve Marka Oluşturma” eğitimi verildi.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonunda “Markalaşma ve Marka Oluşturma” başlığı altında Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından, Neden marka? Tek bir pazar haline gelen dünya ve bu dünyada kalıcı olmak, Marka nedir? Markalaşma algısı, Şirketlerin farkındalık yönetimi, Stratejik marka yönetimi, Marka kimliği geliştirme ve tanınırlık, Kurum kültürü marka kimliği ilişkisi, İletişim yönetimi: “Bizi neden tercih etsinler?”, “Fark ediliyor muyuz?” Marka imajı oluşturma konularında eğitim gerçekleştirildi.

Borsa üyelerin katılımıyla gerçekleşen eğitim sonrasında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Eğitim ile amacımız günümüzde önemi daha çok artan kavramlardan biri olan marka kavramını ele alarak, şirketlerin ürün ya da hizmetlerini uzun dönemli koruyacak rekabetçi üstünlüğü sağlayan markalaşma olgusunu tanıtmaktır. Bu anlamda eğitimimiz de, şirketlerin stratejik düşünme biçimleri ve duyarlılıklarının geliştirilmesini gerektiren markalaşma süreçlerinin uygulanabilir teknikleri tartışılmıştır. Eğitimimiz, marka yaratma ve markalaşma hakkında bilgi vermenin yanı sıra bir kurumsal strateji geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış yöntemlerinin anlaşılmasını ve uygulamaya sokulmasını amaçlamıştır. Eğitimde, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak, Etkileşimli (Diyalektik) Eğitim Yöntemi uygulanmıştır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmuştur” dedi

ATB Başkanı Çondur, üyelerinin talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim planı çerçevesinde eğitimlerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara ve Eğitmen Teyfik Bıyıklı’ya teşekkür etti.

Eğitimden memnun ayrılan katılımcılar, katılım belgesi almaya hak kazandı.