Aydın Büyükşehir, Nysa Antik Kentini tüm dünyaya tanıtacak

Aydın’daki kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için projeler üretmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bir projeyi daha hayata geçiriyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde başlanacak...

Aydın’daki kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için projeler üretmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve önümüzdeki günlerde başlanacak olan "NYSA Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor" projesi 2 milyon liralık hibe desteğiyle yürütülecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi de projeye 700 bin lira bütçe ayıracak.

Üç ayaktan oluşan projeyle Nysa antik kentindeki tiyatro sahne binası restore edilerek yükseltilecek, binlerce çocuğa ve yetişkine kültürel miras bilinci eğitimi verilecek ve Nysa antik kentinin tüm dünyaya tanıtımı yapılacak. Antik kentteki orijinal parçaların kullanılacağı restorasyon bittikten sonra Nysa antik kentinin tanıtımı kapsamında en az bir kez Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı burada yapılacak.

15 kişiye istihdam

Projenin bir diğer ayağında, yöreden seçilecek istekli 10 kadına Nysa antik kentiyle ilgili eğitim verilecek ve Nysa antik kenti temalı hediyelik eşya yapmalarının önü açılacak. Bu kadınlara Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda bir tezgâh tahsis edilerek ürettikleri ürünleri satmaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi istihdama dolaylı destek sağlamak için de restorasyon ihalesinde bölge halkından proje sürecince 5 vatandaşın hem çalışması hem de restorasyon deneyimi edinmesi için çalışma koşulu getirecek. Böylelikle Nysa antik kentinde ileride yapılacak restorasyon çalışmalarında bu deneyimli yerel işçilerden de faydalanılacak.

Binlerce kişiye eğitim

Sultanhisar Belediyesi’yle ortak yürütülecek projenin eğitim ayaklarından birisinde ise Nysa antik kentinin bulunduğu Sultanhisar’da 1000 yetişkine proje süresince "kültürel miras bilinci eğitimi" verilecek. Böylelikle vatandaşların da Nysa antik kentine ve tarihi mirasa sahip çıkması sağlanacak.

Projenin önemli ayaklarından birisini ise çocukların da kültürel mirasa sahiplenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17 ilçede faaliyet gösteren kültür merkezlerinde en az 5 bin çocuğa kültürel mirasa sahip çıkmakla ilgili eğitim verilecek. Böylelikle çocukların yetişkin olduklarında hem kültürel miras konusunda bilinçlenmeleri hem de yaşadıkları yerlerdeki kültürel mirasa sahip çıkmaları amaçlanıyor.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Nysa antik kenti kazılarına her yıl yapılan desteklere geçen hafta bir yenisi daha eklendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nysa antik kenti kazılarına maddi-manevi destekte bulunmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nysa antik kentiyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını belirtirken "Aydın’ın antik kentlerinin tanıtımını yapmak için bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Projemizle Nysa antik kentimizi tüm dünyaya tanıtacağız ve bu gizli kalmış antik kentimizi daha görünür kılacağız. Bunu yaparken de kadınlarımızı, çocuklarımızı, işçilerimizi projeye ortak edeceğiz. Nysa’nın tanıtımını vatandaşlarımızla birlikte elbirliğiyle yapacağız" diye konuştu.