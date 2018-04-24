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24 Nisan 2018 Salı 18:33

Aydın eski Emniyet Müdürü Temel tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, gözaltına alındığı FETÖ / PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY...

Aydın eski Emniyet Müdürü Temel tutuklandı
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AYDIN (İHA) – Aydın eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, gözaltına alındığı FETÖ / PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aydın’daki emniyet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İl Emniyet Müdürü Temel’in de 6 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Turan ile birlikte meslekten ihraç edilen 4 eski polis tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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