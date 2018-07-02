Aydın Esnafı’na yapılandırma bilgilendirmesi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, birim müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği’nin merkez binasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Başkan Selahittin Çetindoğan, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olan yapılandırma fırsatından esnaf ve sanatkarların faydalanmasını tavsiye ederek bilgilendirme toplantısına katılan oda başkanlarına da teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan Aydın vergi Dairesi başkanı Cemil Müsevitoğlu, 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmanın, devlete karşı borcu olanlar için son derece önemli bir fırsat olduğunu kaydederek şu an itibariyle Aydın’da yaklaşık 29 bin kişinin bu imkandan faydalanmak üzere müracaatta bulunduğunu belirtti. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin 31 temmuz tarihine kadar müracaat edebileceğini kaydeden Başkan Müsevitoğlu, herkesin bu imkandan faydalanmasını sağlamak amacıyla bu tür toplantılar düzenlediklerini söyledi. Başkan Müsevitoğlu “Yapılan düzenleme ile toplumun birçok kesimi için önemli avantajlar sunuluyor. İstiyoruz ki, kapsama girip de "ben bu Kanunu duymadım" diyen bir vatandaşımızın kalmasın. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı da veriyor. Taksitlere, bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek” diye konuştu.

SGK İl Müdürlüğü yetkililerinin de sunum yaptığı toplantıda vergi, belediye, özel idare, SGK, öğrenim kredisi, sigorta primi, MTV ve trafik cezalarına ilişkin borçlarda yapılandırma yapıldığı belirtildi.