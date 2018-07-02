Aydın jandarması huzur denetimlerini sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği huzur denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinde silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin vatandaşların huzuru, mutluluğu ve güvenliği için Söke ilçe girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında sürücülüğünü B.A’nın yaptığı araç durduruldu. Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın içerisinde 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek yakalandı.

Şüpheli B.A., adli makamlardan alınan talimat ile göz altına alındı.