AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:52

Aydın jandarması huzur denetimlerini sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği huzur denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinde silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin...

Aydın jandarması huzur denetimlerini sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği huzur denetimleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinde silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin vatandaşların huzuru, mutluluğu ve güvenliği için Söke ilçe girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında sürücülüğünü B.A’nın yaptığı araç durduruldu. Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın içerisinde 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek yakalandı.

Şüpheli B.A., adli makamlardan alınan talimat ile göz altına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku