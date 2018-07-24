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24 Temmuz 2018 Salı 09:10

Aydın MHP gazetecileri unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Burak Pehlivan, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmeye...

Aydın MHP gazetecileri unutmadı
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AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Burak Pehlivan, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmeye çalışan Aydın İlimizde hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyonlarımız ile ulusal ajans ve internet haber sitesi çalışanlarından ve temsilcilerinden oluşan değerli basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, şehit basın mensuplarımızı Allah rahmet diler, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, sevgi ve saygılar sunarım” dedi.
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