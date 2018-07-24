Aydın öğrenci dostu 3. kent oldu

Yapılan bir araştırmaya göre Aydın üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin öğrenci başkentlerinden birisi seçildi.Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof Dr. Cemil Yücel tarafından yürütülen bir çalışmada Aydın, üniversite öğrencileri...

Yapılan bir araştırmaya göre Aydın üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin öğrenci başkentlerinden birisi seçildi.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof Dr. Cemil Yücel tarafından yürütülen bir çalışmada Aydın, üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin öğrenci başkentlerinden birisi olarak seçildi. Türkiye genelinde 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrencinin katıldığı araştırmada Aydın 3. sırada yer alarak öğrenci dostu kent olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma olan "Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması"nın bir parçası olan "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasının ilki geçen yıl yapıldı. Aydın, geçen yıl 7. sırada yer aldığı araştırmada, bu yıl 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya yerleşti.

Araştırma, Türkiye’de üniversite şehirlerinin öğrencilerin beklentilerine ne düzeyde cevap verebildiğini daha önce hiç yapılmadığı kadar kapsamlı olarak ele alıyor.

Araştırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirlerden memnuniyetleri ulaşım imkânları, eğitim gördükleri şehirde kendilerini güvende hissetmeleri, eğlence ve spor olanakları, esnafla ilişkileri, şehir halkının öğrencilere karşı tutumu gibi kıstaslarla değerlendiriliyor. Bunların yanı sıra araştırmada öğrenim gördükleri şehirdeki gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerle sağlık sorunlarının çözümü gibi konular da temel kıstaslar olarak ele alınıyor.

Aydın’ın tüm bu kıstaslarla 3. sırada yer aldığı araştırma sonuçlarına göre öğrenciler 27 şehirden memnunken diğer şehirlerden ya memnun değiller ya da kararsızlar.

Aydın’a eğitim görmeye gelen üniversite öğrencilerini daha Aydın’a ayak bastıkları anda karşıladıklarını ve Aydın’da mutlu bir öğrencilik yaşamaları için bütün desteği verdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlık kent Aydın, genciyle yaşlısıyla bir arada dostça yaşıyor. Aydınlılar evlerinden uzak olan öğrencilerimize her zaman kucak açmıştır. Büyükşehir belediyesi olarak biz de gençlerimizin rahat bir öğrencilik geçirmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilmeleri için büyükşehir belediyemizin bütün olanakları onların emrinde" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu üniversite sınavına giren öğrencilere de bir çağrıda bulunurken "Gençler; bilin ki Aydın sizlere kucak açmaktan her zaman memnuniyet duymuştur. Üniversite tercihlerinin yapılacağı şu günlerde şehrimizi sizlerle paylaşmaktan mutlu olacağımızı bilin. Bütün öğrencilerimizi pırıl pırıl caddelerinde, sokaklarında gönül rahatlığıyla dolaşabilecekleri Aydınımıza bekliyorum" dedi.