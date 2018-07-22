AYDIN:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:39

Aydın polisi motosiklet denetimlerini sıklaştırdı

Motosiklet sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde olan Aydın’da kazaları önlemek için denetimler sıklaştırıldı.Yaz aylarının iyice hissedilmesinin ardından Aydın’da motosiklet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte trafik ekipleri...

Aydın polisi motosiklet denetimlerini sıklaştırdı
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Motosiklet sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde olan Aydın’da kazaları önlemek için denetimler sıklaştırıldı.

Yaz aylarının iyice hissedilmesinin ardından Aydın’da motosiklet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte trafik ekipleri de olası kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı polis ekipleri, motor ehliyeti olmayan, kask takmayan ya da kural ihlali yapan sürücüleri sıkı denetim altında tutarak gereken cezaları uyguluyor.

Gün içinde Batı Gazi Bulvarı Kemer Mahallesi meydanında uygulama yapan trafik ekipleri toplam 25 motosiklet sürücüsünü kontrol etti. Yapılan denetimde kural ihlali yapan 8 sürücüye cezai işlem uygulanırken, trafiğe çıkışı uygun olmayan 3 motosiklet trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 4 bin 18 TL idari para cezası verildi.

Trafik ekipleri tarafından denetimlerin sık sık devam edileceği öğrenildi.
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