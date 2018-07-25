Aydın Şoförler Odası şehiriçi engelli düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini istiyor

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı semih Özmeriç, şehiriçi araçlarına getirilen engelli düzenlemesinin mevcut haliyle uygulanmasının zor olduğunu ve bu yüzden değişikliğin belirli araçları kapsayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Oda olarak şoför esnafının sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını ve kısa vadede çözülmesi gereken sorunların başında gelen konunun engellilerle ilgili düzenleme olduğunu belirten Başkan Semih Özmeriç, “TBMM tarafından kabul edilen 5378 sayılı Engelliler kanunu ile engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 7 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren yasanın Geçici 3. Maddesinde ‘Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehiriçinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır’ ifadesi yer alıyor. İnsanların yoğun olarak yaşadığı kent merkezleri şehiriçi olarak düşünülüyor. Halbuki Bütünşehir Yasasıyla beraber ülkemizde büyükşehir olan 30 ilin tüm sınırları şehiriçi olarak belirlendi. Hal böyle olunca köylere veya en ücra mahallelere giden araçlarımız da artık şehiriçi olarak anılıyor ve bu araçların da engellilere uygun hale getirilmesini yasa zorunlu hale getiriyor.

Bu husus Aydın ili genelinde 3 bin tane, Türkiye’de ise 100 binden fazla aracı ilgilendiriyor. Bizim bu konudaki çözüm önerilerimizin başında şehiriçi kavramının yeniden gözden geçirilmesi geliyor. Kent merkezleri dışındaki noktalara giden araçlarımız aslında şehiriçi aracı değiller ama bu araçlarda da engelli erişiminin olması isteniyor. Zaten küçük araçlar olduğu için hem bunlara kurulan engelli aparatları sağlıklı olmuyor hem de amaca uygun hareket etmiyor. Önerimiz yasada yapılacak bir değişiklikle özellikle ayakta yolcu taşıma müsaadeli araçlardan bunun istenmesi. Bilindiği gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız ayakta yolcu taşıma müsaadeli otobüs sınıfı araçlardan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu statüdeki araçlardan, engelli zorunluluğu olduğunda engelli vatandaşlarımız da faydalanıyor zaten. Özellikle Bütünşehir yasasındaki değişiklikten dolayı oluşan bu zorunluluğun düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Uygun olmayan araçlar zaten zamanla yenileniyor”

Bu sorunun çözülmesi için sundukları diğer bir öneriden daha söz eden Başkan Özmeriç, “Bu yasa hükmüne göre 26 Kasım 2014 tarihinden sonra üretilen tüm toplu taşıma araçlarında engelli erişimine uygun olmayan araçlara zaten çalışma ruhsatı verilmemektedir. Araç değişikliklerinde Kasım 2014 ve sonrası üretim tarihi olan araçlar engelli erişimine uygun olarak Toplu taşıma sistemine girmektedir.

Araç yaşının dolması sebebiyle değiştirilmesi gerektiğinde ve 2014 yılından sonraki modellerde zorunlu olarak engelli erişimine uygunluk arandığından doğal sirkülasyon içinde engelli erişimine uygun araç sayısı her an çoğalmaktadır. Uygun olmayan araçlar zaten dönüşümün içerisinde kaybolup gidiyor. Üretim tarihi itibariyle araçlarda bu zorunluluğun istenmesi sorunu bir nebze de olsa çözecektir. Ama mühim olan ayakta yolcu taşıma müsaadesi olan araçların engelli dönüşümüne zorunlu tutulması daha mantıklı bir çözüm olacaktır” şeklinde konuştu.