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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:59

Aydın Tabip Odası ebeleri unutmadı

28 Nisan Ebeler Haftası’nı kutladı.Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında...

Aydın Tabip Odası ebeleri unutmadı
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28 Nisan Ebeler Haftası’nı kutladı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebeler, toplumun sağlık danışmanlarıdır. Ebelerimiz, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedirler. Bu görevlerini yurdumuzun dört bir yanında ve en zorlu koşullarda yerine getirmektedirler. Bu çalışmaları ile özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesinde rolleri büyüktür. Oysa ülkemizde ebelik mesleğinin önemi yeterince anlaşılamamış ve mesleklerini çok daha iyi yapabilmeleri için gerekli koşulların hayata geçirilmesinde geç kalınmıştır” dedi.

Ebelerle ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Karagözlü, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Ebelik yasasının çıkarılması. Çalışma ortamlarının ve koşullarının iyileştirilmesi. Yedi gün ve 24 saat hizmet sunumları dikkate alınarak gelir düzeylerinin iyileştirilmesi. Aldıkları eğitime uygun olmayan ve görev tanımlarının dışındaki birimlerde ve pozisyonlarda çalıştırılmamaları. Hizmet içi eğitim programlar ile ebelerin doğum öncesi, doğum, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinde güçlendirilmeleri ve etkinliğinin artırılması. Ebelik öğrencilerinin uygulama yapmalarını engelleyen sigorta ve staj ücreti ödemelerine yönelik sorunların çözümlenmesi. Aydın Tabip Odası olarak sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilinci ile sağlık ekibimizin değerli üyeleri olan ebelerimizin Ebelik Haftası’nı kutluyoruz”
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