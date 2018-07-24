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24 Temmuz 2018 Salı 12:51

Aydın Tabip Odası gazetecileri unutmadı

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yayınlanan mesajda; “24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 110. Yılı...

Aydın Tabip Odası gazetecileri unutmadı
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AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yayınlanan mesajda; “24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 110. Yılı ve Basın Bayramı; Özgür, bağımsız medya dileği ile kutluyoruz.

Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 110. yılı ve Basın Bayramınızı özgür, bağımsız medya dileği ile kutlarız” ifadelerini kullandı.
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