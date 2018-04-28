Aydın Tabip Odası sağlık hizmetlerini değerlendirdi

Aydın Tabip Odası’nda Dr. Hakan Karagözlü başkanlığında güven tazeleyen yeni yönetim kurulu, düzenlediği toplantıyla Türkiye’deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıları ele aldı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Aydın Tabip Odası olağan genel kurulunda güven tazeleyerek ikinci kez başkanlığa seçilen Hakan Karagözlü ve yönetimi bir toplantı düzenledi. Denetim kurulu, onur kurulu ve delegelerin de katıldığı toplantıda sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle yaşanan sıkıntıları ele alan Karagözlü, hekimlerin haklarını savunmak için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Sağlıkta dönüşüm programının tamamen bir ticari kaygı anlayışıyla uygulandığının altını çizen Karagözlü, eleştirdikleri uygulamaların bir bir iflas ettiğini vurguladı. Karagözlü, hekimler olarak çalışma sistemlerinin de düzeltilmesini istedi.

“Sağlık Sektörü Her Geçen Gün Kötüye Gidiyor”

Türkiye sağlık ortamının çok kötü olduğunu ifade eden Karagözlü, “Ülkemizde her geçen gün sağlık sektörü kötüye gitmekte. 1. Basmak sağlık hizmetlerindeki aksamalar, koruyucu ve önleyici tedavi hizmetlerindeki aksaklıklar, aşılamalardaki problemler, hastaya yeterli muayene süresi ayrılmadığı için tedavi olamayan ve hastane hastane hekim hekim dolaşıp çare arayan hastalar, genel sağlık sigortası primlerini ödeyemediği için kamu sağlığı hizmetlerinden faydalanamayan hastalar, katkı paylarından bunalan hastalarımız, hastanelerdeki yığılmalar, hastanelerdeki fiziki yetersizlikler, üniversitelerimizin bilimsel ortamdan uzaklaşması, performans nedeniyle eğitime ayrılan sürelerin azalması ve bunun sonucunda da asistan ve öğrenci eğitimlerinin aksaması, niteliksiz hekim oluşmaması, yine performans nedeniyle sağlık harcamalarında büyük artışlar, gereksiz tetkik tedaviler ve gereksiz ameliyatlar sağlıkta dönüşüm programın birer parçası oldu. Üniversitelerimizden mezun olan hekimlerimizin güvenlik soruşturmalarına takılmaları ve görevlerine başlayamamaları gibi daha birçok sorun var. Yine son zamanlarda ortaya atılan bilim dışı yöntemlerin hastanelerde uygulamaya alınması ve en son olarak da şehir hastaneleri garabeti önümüzde durmakta” dedi.

“Bu Uygulamaların Hiçbiri Tutmadı”

Sağlıkta dönüşüm programının yıllardan beri Tabip Odaları olarak iyi bir sistem olmadığını söylediklerini belirten Karagözlü, “Sonuçta da haklı olduğumuz ortaya çıktı. Yapılan güzel şeyleri takdir ettiğimiz gibi yanlış olan durumları da meslek örgütü olarak söyleme zorunluluğumuz var. Son 15 yıllık süreçte sağlıkta dönüşüm programı çöktü ve hekimler de altında kaldı. Hastaneleri bir işletme gibi kullanmak istiyorlardı. Hastalar müşteri, hastane de hekim ve hasta üzerinden kazanç sağlayan bir ticarethaneye dönüştürülmek üzere yola çıkılmıştı. Ama bu uygulamaların hiçbiri tutmadı ve hepsinden bir bir vazgeçildi. Şehir hastaneleri ile kent hastaneleri de kapatılacak ve bu durum yatak sorununu gidermiş olmayacak. Şehir hastaneleri ile mücadelemiz devam edecek. Hekimlerimizin özlük hakları ile yakından ilgileneceğiz. Hekimlerimizin liyakete uygun emekliğinde insanca yaşabileceği bir ücret talebimiz olacak. Yıpranma payımızı devamlı gündeme getireceğiz. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Hekimlerimiz şu an bunalmış durumda ve tükenmişlik yaşıyorlar. Mutsuzluktan intihar eden hekimlerimiz var. Sağlık ortamının iyi olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.