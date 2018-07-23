Aydın Tabip Odası’ndan Bakan Koca’ya mektup

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi: “Bakanım, bir hekim için en onurlu makamlardan birine atandınız. Hayırlı olsun. Meslektaşlarımızdan biri olarak, mesleğimizin ne zor olduğunu elbet en iyi bilenlerdensiniz. Gece-gündüz çalışılan dersler ve uykusuz nöbetlerle bu unvan elde edildi. Okul bitince daha kolaylaşmadı hayatımız, sorumluluğumuz arttı. Hastalarımız için öğrenmeye devam etmemiz gerekiyordu. Hastalarımız için nöbet tutmaya devam etmemiz gerekiyordu. İşimiz insan sağlığı idi. Hekimler, yüz yıllardır bu şekilde çalıştılar, çalışacaklar. İnsanlık var oldukça. Yemin ettiğimiz gibi, görevimizle hastamız arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeden insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstermekteyiz.

Hekimlik, sadece para için yapılabilecek bir meslek değildir. Hekimlik vicdandır, vicdanın sesidir.

Bu nedenle de, hekimler toplumda hak ettikleri statüye kavuşmalıdırlar. Bakanım, siz şu anda, tam da bu noktada, çok önemli bir katkı sunabilecek durumdasınız. Meslektaşlarınıza hak ettikleri emeklilik haklarının verilmesini sağlayabilirsiniz. Yıpranma payının tüm meslektaşlarınıza uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıkta Şiddet Yasasının bir an önce hayata geçirilmesini sağlayabilirsiniz. Bakanım, önümüzdeki günlerde çıkarılacak Torba Yasayı tüm bunlar ile ilgili bir fırsata çevirebilirsiniz. Emanet aldığınız yeni görevinizin sorumluluğu çok fazladır. Meslektaşlarınızın sahip çıkmanızı ve hekimliği onurlandırmanızı bekliyoruz. Bu düşüncelerle, yeni görevinizde başarılar diler, saygılarımı sunarım”