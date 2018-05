Aydın Tes-İş 300 işçiyle İzmir Gündoğdu’ya çıkartma yaptı

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında Türk-İş İzmir Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım’ın organizesinde Gündoğdu Meydanı’nda yapılan kutlamalara 300 işçi ile katıldı.

Her türlü engellemeye rağmen 1 Mayıs işçi bayramını gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Tes_iş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, “1 Mayıs sadece işçilerin sıkıntılarını dile getirdiği bir gün olmamalıdır. İşçiler haklarını aramak için 1 Mayısları beklemek zorunda kalmamalıdır. Hükümet yetkilileri işçilere sadece 1 Mayıslarda değil her daim kulak vermeleri gerekmektedir. İşçilerin çok büyük sıkıntıları vardır. Özlük haklarımız, örgütlenme haklarımız, iş güvenliği problemlerimizin çözümü için hükümet yetkilileri işçilere 365 gün kulak vermek zorundadır. En büyük sıkıntılarımızın başında vergi adaletsizliği gelmektedir. İş adamlarına işverenlere her türlü destek verilirken çalışanlara vergi indirimi yapılmamaktadır. Türk iş konfederasyonu bunu her zaman dile getirmesine rağmen hala bir çözüm üretilememiştir. Ocak ayında aldığımız maaşı ne hikmetse Mayıs ayından sonra alamıyoruz. Taşeron işçilerinin sorunları bir nebze çözülmesine rağmen sıkıntılarımız halen devam etmektedir. Yetkililer tarafından 700 bin kişinin kadroya geçtiği belirtiliyor. Kadroya geçen 500 bin kişidir. 500 bin kişi daha kadroya geçebilmek için beklemektedir. Kitlerde çalışan 75 bin kişi de kadroya geçebilmek için beklemektedir. Güvenlik soruşturmasından dolayı işe başlayamayanlar var. Sıkıntılarımızın çözümü ise hükümet yetkililerinin sadece 1 Mayıslarda değil 365 gün işçinin sesine kulak vermesiyle olacaktır” dedi.