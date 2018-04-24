Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,90-17,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,90 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,70 TL en çok 18,20 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 15,00 TL.