Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,20-14,05 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,20 TL en çok 14,05 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,50 TL en çok 20,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,34 TL en çok 6,34 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 7,50 TL.
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,20-14,05 TL aralığında işlem gördü.