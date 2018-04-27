Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,20-14,05 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,20 TL en çok 14,05 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,50 TL en çok 20,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,34 TL en çok 6,34 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 7,50 TL.