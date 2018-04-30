Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,75-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,75 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 15,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 25,00 TL en çok 26,00 TL.