Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,75-14,00 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,75 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 15,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 25,00 TL en çok 26,00 TL.
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,75-14,00 TL aralığında işlem gördü.