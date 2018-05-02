Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,90-14,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,90 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,05 TL en çok 4,80 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,85 TL en çok 7,90 TL.