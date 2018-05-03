Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,91-14,80 TL aralığında işlem gördü.Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,91 TL en çok 14,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 12,50 TL ve Dana Eti Karkas, Hazır Tacir Satışı olarak en az 26,70 TL en çok 28,50 TL.
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,91-14,80 TL aralığında işlem gördü.