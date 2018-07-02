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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,60-14,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,60-14,25 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,60 TL en çok 14,25 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 12,50 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,95 TL en çok 0,98 TL.
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