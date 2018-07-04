Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,20-14,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,20 TL en çok 14,60 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 6,25 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,03 TL en çok 1,03 TL.