Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,22-14,10 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,22 TL en çok 14,10 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 6,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 6,25 TL.