Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,40-12,30 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,40 TL en çok 12,30 TL, Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 16,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,97 TL en çok 0,97 TL.