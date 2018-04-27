Aydın Ticaret Borsası’nda ilk meclis toplantısı gerçekleşti

01 Nisan’da gerçekleşen Aydın Ticaret Borsası Meclis üyeliği seçimlerinin ardından ilk Meclis toplantısı gerçekleşti.

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel tarafından gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısında Hesap Komisyonu üyeleri belirlendi. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Akdam, Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Üyeler Erkan Aslan, Adem Türkmen ve Ali Çevik olarak belirlendi.

Toplantıda, Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyelerine yönelik Yönetim Organları Oryantasyon Eğitimi düzenlendi. Yapılan Meclis Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Borsa Meclis Başkanı A. Bahri Erdel üyelerimiz ile iletişim içerisinde, üye odaklı çalışmalarımız devam edecektir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Tüm meclisimize yeni dönemin hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Başkanı Seçildi

Disiplin Kuruluna seçilen asil üyeler, Osman Adalıoğlu başkanlığında ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. Disiplin Kurulu Üyeleri; Serdar Çapakçıoğlu, Sadullah Özkul, Murat Özbaş, Şenol Karabudak, Tuncer Hakan Çakaloğlu gerçekleşen ilk toplantıda başkanını seçti.

Yapılan seçim sonucunda 6 oy ile Sadullah Özkul Disiplin Kurulu Başkanı seçildi. Yapılan seçiminin ardından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Disiplin Kurulu Üyelerine ve Disiplin Kurulu Başkanı seçilen Sadullah Özkul’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Aydın Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Başkanı Sadullah Özkul; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkürleri sunarak, verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerini, disiplin soruşturmasına gerek kalacak olayların yaşanmaması temennisiyle sözlerine son verdi.