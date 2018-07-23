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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:13

Aydın Ticaret Borsası’ndan Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.Ziyarette Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar...

Aydın Ticaret Borsası'ndan Hisarcıklıoğlu'na ziyaret
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Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyette; Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik, Erkan Aslan Mehmet Ali Avcu ile Genel Sekreter Neslihan Koç yer aldı.
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