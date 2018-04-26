Aydın TÜMSİAD’dan rehber personel programı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, ‘Rehber Personel’ konusunda yeni bir sertifika programı düzenliyor.Aydın Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek “Rehber Personel Eğitimi” programının...

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, ‘Rehber Personel’ konusunda yeni bir sertifika programı düzenliyor.

Aydın Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek “Rehber Personel Eğitimi” programının protokolü, Aydın Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Pınarcı ile TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal tarafından imzalandı.

TÜMSİAD Aydın Şubesi sektör kurullarından sorumlu Başkan Yardımcısı Ömür Alcak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Öğrenci servislerinde hostes olarak görev yapacak personelin eğitimi ve belgelendirilmesini içeren eğitim programımız, birden fazla dönemde gerçekleşecek. İlk grubun eğitimleri 19 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek başvurular, TÜMSİAD Aydın Şubesinin Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1951 Sokaktaki ofisinde kabul edilecektir.

30 saat sürecek olan eğitimler, 3 haftaya yayılmış olarak cumartesi günleri TÜMSİAD Aydın Şubesi konferans salonunda gerçekleşecektir. Programa başvurmak isteyen ilgililerin yasal olarak bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Programa başvurmak için en az lise mezunu olma şartı aransa da, ortaokul mezunu kardeşlerimiz de 25 Ekim 2017 tarihinden evvel rehber personel olarak çalışma geçmişleri olduğunu sigorta kayıtları ile belgeleyip bu programa başvurabilmekte. Başvuruda bulunacak adayların diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile TÜMSİAD ofisine gelmeleri yeterli olacaktır” dedi.