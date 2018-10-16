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16 Ekim 2018 Salı 17:36

Aydın Valiliği’nde sıfır atık projesine start verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "Sıfır Atık Projesine" Aydın’da start verildi.Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü...

Aydın Valiliği'nde sıfır atık projesine start verildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "Sıfır Atık Projesine" Aydın’da start verildi.

Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinesinde uygulamaya konulan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili olarak, Valilik Toplantı Salonu’nda Valilik personeline bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitime, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür vekili Hakan Bacalıkaya, İl Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Eğitim programında, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü Elçin Karadeniz ve Çevre Mühendisi Şenay Daşbaşı tarafından proje ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Sıfır Atık Projesi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, ilk önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde hayata geçirilmiş ve akabinde tüm Türkiye’de uygulanmasına karar verilmiştir. Proje ile kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması hedeflenmektedir. Bu proje ile israfın önüne geçildiğinde maliyetlerin azaltılması, tasarruf ve ekonomik kazanç elde edilerek, Ülke ekonomisine katkı sağlaması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sıfır Atık Projesi kapsamında, Valiliğimiz hizmet binasından çıkan atıkların geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlanacak ve Aydın İlimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örnek ve yol gösterici olacaktır. Sıfır Atık Projesi, Valiliğimiz binasında hizmet veren tüm birimlerde uygulamaya başlanmıştır, Bu projenin hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.
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