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01 Mayıs 2018 Salı 16:38

Aydın’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

Aydın’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği programla kutlandı.Aydın’ın Efeler ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, CHP İl Teşkilatı öncülüğünde bir...

Aydın'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları
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Aydın’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği programla kutlandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, CHP İl Teşkilatı öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programla kutlandı. Saat 14.00’de Egemenlik Bulvarı girişinde toplanan gruplar, İstiklal Caddesi ve İstasyon Bulvarı güzergahından yürüyerek kutlamaların yapılacağı Atatürk Kent Meydanında buluştu.

Kutlamalara konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde halaylar çekilmesiyle devam edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlamalar esnasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Aydın il merkezinde renkli görüntülere sahne olan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.
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