AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:24

Aydın’da 1350 kişiye iş imkanı sağlanacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.TYP kapsamında yapılacak olan işçi alımı için başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu...

Aydın'da 1350 kişiye iş imkanı sağlanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

TYP kapsamında yapılacak olan işçi alımı için başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından TYP kapsamında alım yapılacak bin 350 kişilik kontenjana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluşturdu. İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler ve kamu kurumlarda 6 ay geçici süreyle bin 350 kişinin istihdam edilmesi için başlatılan çalışmaya çok sayıda başvuru yapıldı. İŞKUR binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Başvuruların 27 Nisan Cuma günü sona ereceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku