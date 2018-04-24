Aydın’da 1350 kişiye iş imkanı sağlanacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.TYP kapsamında yapılacak olan işçi alımı için başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu...

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 350 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

TYP kapsamında yapılacak olan işçi alımı için başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından TYP kapsamında alım yapılacak bin 350 kişilik kontenjana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü binası önünde yoğun kalabalık oluşturdu. İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler ve kamu kurumlarda 6 ay geçici süreyle bin 350 kişinin istihdam edilmesi için başlatılan çalışmaya çok sayıda başvuru yapıldı. İŞKUR binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Başvuruların 27 Nisan Cuma günü sona ereceği öğrenildi.