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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:27

Aydın’da 15 bin 379 öğrenci sinema ile buluşacak

‘Bir Milyon Çocuk Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında Aydın’da öğrenim gören 15 bin 379 öğrenci sinema ile buluşacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan...

Aydın'da 15 bin 379 öğrenci sinema ile buluşacak
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‘Bir Milyon Çocuk Sinema ile Buluşuyor’ projesi kapsamında Aydın’da öğrenim gören 15 bin 379 öğrenci sinema ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol ile ülke genelinde sinema filmi izleme imkânı bulamayan temel eğitim öğrencilerine sinemada ücretsiz film gösterimi yapılması amacıyla “1 Milyon Çocuk Sinema ile Buluşuyor” projesi hazırlandı. Proje kapsamında 15 bin 379 öğrenci Aydın Efeler, Kuşadası, Söke ve Nazilli ilçelerindeki sinema salonlarında hafta içi her gün saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren sinema ile buluşmaya başladı.

İlk gösterim olarak “Bizim Köyün Şarkısı” adlı film belirlenerek Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu, Osman Yozgatlı Ortaokulu, Recep Tayip Erdoğan Ortaokulu ve Mustafa Kiriş Ortaokulundan toplam 163 öğrenci misafir edilerek sinema keyfini yaşadı.
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