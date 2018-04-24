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24 Nisan 2018 Salı 16:10

Aydın’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

AYDIN (İHA) –Aydın’da 3 güne yayılan 23 Nisan etkinlikleriyle çocuklara dopdolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sunan Büyükşehir Belediyesi, binlerce çocuğun gönüllerince eğlenmesini ve bayramlarını kutlamasını...

Aydın'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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AYDIN (İHA) –Aydın’da 3 güne yayılan 23 Nisan etkinlikleriyle çocuklara dopdolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı sunan Büyükşehir Belediyesi, binlerce çocuğun gönüllerince eğlenmesini ve bayramlarını kutlamasını sağladı.

Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan etkinlik çadırlarına gelen çocuklar hem birbirleriyle yarıştılar, hem de çeşitli oyunlarla eğlendiler. Çocuklara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz kitap da dağıtılırken çocuklara çeşitli ikramlar da yapıldı.

Bazı yarışmalarda anne-babalar da birbirleriyle yarışırken binlerce çocuk evlerine mutlu döndü.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde ise "Hayallerin Renklendir" adlı resim sergisi açıldı. Çocukların yaratıcılıklarını gösterdiği resim sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Adam Olacak Çocuklar Sahneye Çıktı

Etkinliklerin finali ise Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda, 1999’da aramızdan ayrılan usta sanatçı Barış Manço’nun unutulmaz televizyon programı "Barış Manço ile 7’den 77’ye" canlandırılarak yapıldı. "Adam Olacak Çocuk"ların sahneye çıktığı gecede, çocuklar Efe Dumancı’nın kendilerine sorduğu sorulara birbirinden ilginç ve eğlenceli yanıtlar verdi.

Efe Dumancı’nın sevilen Barış Manço şarkılarını seslendirdiği gecede Dumancı’ya Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestra eşlik etti. Gecede Manço’nun "Can Bedenden Çıkmayınca", "Dönence", "Anlıyorsun Değil Mi", "Gülpembe" gibi birbirinden güzel şarkıları seslendirildi. Gecenin sonunda bütün çocuklar sahneye çıkarak usta sanatçının çocuklar için bestelediği "Arkadaşım Eşek" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

3 gün boyunca gönüllerince eğlenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklar, düzenlenen etkinlikler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.
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