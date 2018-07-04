AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37

Aydın’da AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçilen vekiller ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı.AK Parti’den Aydın Milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, İl Başkanı Ömer Özmen...

Aydın'da AK Parti'li vekiller mazbatalarını aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

24 Haziran seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçilen vekiller ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı.

AK Parti’den Aydın Milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, İl Başkanı Ömer Özmen ve kalabalık bir parti topluluğu ile mazbata almak için Efeler İlçe Seçim Kuruluna geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci’nin elinden mazbatalarını alan vekilleri partililer alkış yağmuruna tuttu.

AK Parti Aydın vekilleri adına konuşan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın’ı dört vekille Aydın’da temsil edeceğiz. Bu güzel başarıda siz değerli dava arkadaşlarımızın katkısı olduğundan dolayı hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Vekiller mazbatalarını aldıktan sonra partililer ile fotoğraf çektirip tebrikleri kabul ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku