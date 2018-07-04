Aydın’da AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçilen vekiller ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı.

AK Parti’den Aydın Milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, İl Başkanı Ömer Özmen ve kalabalık bir parti topluluğu ile mazbata almak için Efeler İlçe Seçim Kuruluna geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci’nin elinden mazbatalarını alan vekilleri partililer alkış yağmuruna tuttu.

AK Parti Aydın vekilleri adına konuşan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Aydın’ı dört vekille Aydın’da temsil edeceğiz. Bu güzel başarıda siz değerli dava arkadaşlarımızın katkısı olduğundan dolayı hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Vekiller mazbatalarını aldıktan sonra partililer ile fotoğraf çektirip tebrikleri kabul ettiler.