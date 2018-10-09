Aydın’da ‘Amatör Spor Haftası’ başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” Aydın’da çeşitli sportif etkinliklerle başladı. 08-14 Ekim 2018 tarihleri arasında...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” Aydın’da çeşitli sportif etkinliklerle başladı. 08-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli spor branşlarında müsabakalar yapılacak.

Amatör Spor Haftası kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen sportif etkinliklere Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube ve İlçe Müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Kurulan spor stantlarında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan sporcularla sportif aktivitelere katıldılar. Atletizm, hemsball, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, badminton ve penaltı atışları gibi spor aktiviteleri ile sporcular keyifli vakit geçirdiler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Amatör Spor Haftasını kutluyoruz. Tek derdimiz ve sıkıntımız gençlerimizin amatör spora yönlendirilmesi. Türkiye’de toplam 60 branşta faaliyet yapılıyor. Bu faaliyetlerin tamamına ülkemizdeki, çocukların özellikle spor yapma çağındaki tüm vatandaşlarımızın katılmasını istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi de dahil olmak üzere, hem sağlık için hem de olimpik branşlarımız için spor tesislerimize bekliyoruz. Türkiye genelinde 3’üncü sınıfların tamamına Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yetenek taraması yapıyoruz. Yaptığımız taramaların neticesinde, çocukların ölçümleri neticesinde çıkanlarla branşların çıkan ölçümlerini karşılaştırıp, hangi branşa çocuk gidecekse oralara sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Haftası kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından basketbol, atıcılık, hentbol ve atletizm branşlarında müsabakalar gerçekleştirilerek. Derece elde eden takımlar ve sporcular madalya ile ödüllendirilecek.