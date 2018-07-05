AYDIN:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 00:36

Aydın’da arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Selatin Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını ekiplerin havadan ve karadan uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, çıkış...

Aydın'da arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı
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Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Selatin Mahallesi yakınlarında çıkan arazi yangını ekiplerin havadan ve karadan uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündüz saat 14:30 sıralarında Selatin mahallesi Kargılıdere mevkinden dumanların yükseldiğini gören ekipler kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için alevlere karadan ve havadan müdahale etti. Muğla Orman İşletme Bölge Müdürlüğü söndürme ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangında 3 helikopter havadan, 25 araç ve çok sayıda ekip de karadan müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 hektar alanın kül olduğu yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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