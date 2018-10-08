AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:13

Aydın’da avukatlar bu defa kendi haklarını aramak için cübbe giydi

Aydın Baro Başkanlığı, avukatlara yapılan saldırıları ve meslekte yaşadıkları sıkıntıları dile getirip dikkat çekebilmek amacıyla basın açıklaması yaptılar. Her zaman müvekkillerinin haklarını korumak için cübbe giyen avukatlar...

Aydın'da avukatlar bu defa kendi haklarını aramak için cübbe giydi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın Baro Başkanlığı, avukatlara yapılan saldırıları ve meslekte yaşadıkları sıkıntıları dile getirip dikkat çekebilmek amacıyla basın açıklaması yaptılar. Her zaman müvekkillerinin haklarını korumak için cübbe giyen avukatlar bu defa kendi haklarını korumak için cübbe giyip mahkemeye girmek yerine Aydın Adilye Sarayı’nın merdivenlerinde basının karşısına geçtiler. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, avukatlara yapılan saldırıyı kınarken bizzat yargı mensupları tarafından avukatların saldırıya uğramasını şiddetle kınadığını dile getirdi.

Konuyla ilgili uzun bir basın açıklaması yapan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, “Trabzon’da avukat arkadaşımız bürosunda, Adana’da meslektaşımız eşiyle birlikte Adliye’de saldırıya uğradı. Eskişehir’de avukatın bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Antalya’da meslektaşımız bacağından vurularak yaralandı. İstanbul Beşiktaş’ta, Etiler’de meslektaşlarımız saldırıya uğradı. Bursa’da Avukat Özgür Aksoy öldürüldü. Baromuza kayıtlı meslektaşımız Av. Cihangir Çiftçi silahlı saldırıya uğradı, öldürülmek istendi. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a hakim saldırdı. Bunlar, meslektaşlarımıza ve aslında bizzat savunma makamına yapılan saldırılardan, işlenen cinayetlerden sadece bir kaçıdır. Üstelik, dikkatinizi çekerim, saldırılar yalnızca cahil bırakılan insanlardan gelmemiş, Ankara Barosu başkanına yapılan saldırıda olduğu gibi, bizzat yargı mensupları da saldırıların faili olmaya başlamıştır” dedi.

Avukatların ekonomik olarak da ciddi sıkıntılar yaşadığını hatta bu yüzden intihar bile ettiğini ifade eden Aydın Baro Bakanı Bozkurt, özellikle stajyer ve genç avukatların sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

“Hukuk fakültelerinin sayısı düşürülsün”

Açıklamasında hukuk fakültelerinin sayısından da dert yanan Bozkurt, hükümete seslenerek “Sizin açtığınız, sayısı yüzü geçen hukuk fakültelerinden, artan avukat sayısı ve alınmayan tedbirler nedeniyle avukatlar en zor şartlarda yaşama savaşı veriyor ve artık ölüyorlar. Bu sese kulak verin. Hukuk Fakültelerinin sayısını azaltın, Avukatlıkta sınavı, hakim ve savcı alımlarında liyakati getirin. Stajyer avukatlara da tıpkı hakim ve savcı stajyerleri gibi maaş vererek, yaşanan ayrımcılığa bir son verin. Biriken adli yardım ücretlerini derhal ödeyin. CMK görevi alan meslektaşlarıma ödenmesi gereken ücretleri, bizzat Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret tarifesindeki rakamlara yükseltip, angarya olmaktan çıkarın” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku