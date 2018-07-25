Aydın’da bahçeler domuz istilasına uğradı

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da incir üreticisi hasada başlamadan domuzlar incir bahçelerini talan etti. Aydın’da yüzlerce dönüm incir bahçesi geceleri domuzların istilasına uğruyor. İncirleri yediği...

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da incir üreticisi hasada başlamadan domuzlar incir bahçelerini talan etti. Aydın’da yüzlerce dönüm incir bahçesi geceleri domuzların istilasına uğruyor. İncirleri yediği gibi ağaçları da talan eden domuzlar, umutla sezonu bekleyen çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi.

Köşk İlçesi’ne bağlı kırsal köylerde domuzlar yüzlerce dönüm incir bahçesine zarar verdi. Önceki gece sürüler halinde Köşk Koçak Mahallesi’ne bağlı Sarıyer ve Sakarada Mevkii’nde bulunan incir bahçelerine saran domuzlar sabah bahçeye gelen çiftçileri adeta şaşkına çevirdi. Adeta talan edilen incir bahçelerini görünce ne yapacağını şaşıran çiftçiler yetkililerden gerek sürek avı gerekse diğer önlemler konusunda yardım istediler.

“Biz hasat etmeden domuzlar talan etti”

Köşklü çiftçilerden Ertan Çakır, çiftçilerin en büyük sıkıntılarından birinin domuzlar olduğunu belirterek “Bu hınzırlar yediğinin kat kat fazlasını talan ediyor. Maalesef her gece sürüler halinde incir bahçelerine giren domuzlar onlarca dönüm incir bahçesini ve ağaçları talan ediyor. Sadece inciri yemiş olsalar bu kadar canımız yanmayacak. Adeta çiftçinin düşmanı gibiler. Sezondan çok ümitliydik. Mevsim çok iyiydi. Çiftçilerin hayalleri domuzların bahçeleri talan etmesi ile adata suya düştü. Gerek jandarmadan gerekse yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Özellikle avcılardan ve avdan anlayan herkesin domuzlara karşı seferber olmasını bekliyoruz” diye konuştu.