Aydın’da Basında Sansürün Kaldırılışının 110. yılı kutlandı

Aydın’da 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı’nın 110.yılı düzenlenen programla kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda Aydın Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, programda yaptığı konuşmada, “24 Temmuz 1908 yılı, gazetecilerin, dönemin iktidarının doğrudan sansür uygulamasına karşı çıktıkları anlamlı bir tarihtir. Ne var ki o tarihten bu yana basın tam anlamıyla özgür olamamış, sansür her dönemde biçim değiştirerek devam etmiştir. Türk Medyası aradan geçen bunca yıla karşın evrensel standartlarda bir basın hürriyetine kavuşamamıştır. 24 Temmuzlar, resmi tarihte belirtildiği gibi sözde bayram olarak değil, ‘Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü’ olarak anılmaktadır. Ülkemizde geçtiğimiz ay yapılan seçimler sonrasında başlayan yeni dönemden istek ve taleplerimiz vardır. “Basın ve ifade özgürlüğü evrensel standartlar düzeyine yükseltilmelidir.” Basın kuruluşlarına ve bu kuruluşlarda çalışan basın emekçilerine rahat nefes aldıracak her türlü yasal düzenlemenin, demokrasimizi geliştireceğine inancımız tamdır. Türk basını sansürün her türüne karşıdır ve basın özgürlüğünün de sonuna kadar savunucusudur. Ülkesinin çıkarlarını her zaman en üst seviyede tutan Türk basını verdiği her türlü sınavla bu değişimi hak ettiğini kanıtlamıştır. Kamu adına yılın 365 günü yılmadan yorulmadan çalışan tüm meslektaşlarım, en iyi şartlarda çalışmayı hak etmektedir” dedi.

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt düzenlenen programa katılarak basın mensuplarına destek verdi.