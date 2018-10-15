Aydın’da bireysel sulamaya 483 bin TL hibe desteği sağlandı

Aydın’da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ gereği 18 adet projeye 483 bin 250 TL hibe desteği sağlandı.

2018 yılı içerisinde bireysel sulama desteği için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 28 proje başvurusu yapılırken bu projelerden 20 adedi desteklenmeye uygun görüldü. Bu projeler içinden 2 proje sahibi uygulamadan vazgeçerken, 18 proje sahibi ise uygulamayı tamamladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tebliğ ve Uygulama Rehberi hükümleri gereği, İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılan idari ve teknik incelemeler neticesinde 20 proje kabul edilmiş, proje sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alma aşamasında 2 proje sahibi uygulamadan vazgeçmiş, 18 proje sahibi ise uygulamayı tamamlamıştır. Bu projelerin uygulama alanı 1044 dekar olup, 992 dekar ilk defa sulamaya açılmıştır. Bu projelerden 3 adet Yüzey Altı Damla Sulama, 2 adet Güneş Enerjili Tarla İçi Damla Sulama, 1 adet Yağmurlama Sulama ve 12 adet de Tarla İçi Damla Sulama sistemi olarak gerçekleşmiştir. Bu Projelerin toplam tutarları 1 milyon 058 bin 213,91 TL, hibeye esas mal alım tutarı 966 bin 500,52 TL, hibe tutarı ise 483 bin 250,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan projeler İl Proje Yürütme Birimi tarafından yerinde tespit edilmiş ve hak edişler proje sahiplerine ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir” denildi.