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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23

Aydın’da boğa güreşleri sezonu başladı

Ege Bölgesi’nde önemli bir Yörük kültürü olarak sürdürülen boğa güreşleri Balıkköy güreşleri ile başladı. Yaz boyunca her hafta bir başka arenada gerçekleşecek olan güreşlerde sezonun ilk güreşini yapan boğalar aşırı sıcağa...

Aydın'da boğa güreşleri sezonu başladı
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Ege Bölgesi’nde önemli bir Yörük kültürü olarak sürdürülen boğa güreşleri Balıkköy güreşleri ile başladı. Yaz boyunca her hafta bir başka arenada gerçekleşecek olan güreşlerde sezonun ilk güreşini yapan boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreşti.

Balıkköy Arenası’nda bu yıl 26.’sı düzenlenen güreşler aşırı sıcak ve aynı tarihte Karadeniz Bölgesi ve Muğla yöresi güreşlerinin de başlaması nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi. Güreşlere 130 boğa katılmasına rağmen seyirci yoğunluğunda geçen yıllara oranla düşüş yaşandı.

Sabah saatlerinde Balıkköy arenasında başlayan güreşler, minik, deste, orta başaltı ve baş güreşlerinin yanı sıra özel kupa güreşleri ile devam etti. Akşam saatlerine kadar devam eden güreşlerde zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Bazı boğa sahipleri çatım listelerine itiraz ederken bazı boğa sahipleri de masa hakemlerinin kararlarına tepki gösterdiler. Zaman zaman orta hakemlerle masa hakemlerinin de kararlarda anlaşamadığı güreşlerde boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreşip izleyenlerden tam not aldı.

Bazı boğalar rakibinden korkup kaçarken sahipleri kaçan boğalarını zapt etmekte güçlük yaşadı. Güreşlerde dereye giren boğaların sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.
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