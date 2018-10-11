Aydın’da çiftçilerin yakıt sorunu çözüldü

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı dağ köylerinde tarım yaparak hem ekmeğini kazanmaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan çiftçilerin akaryakıt istasyonlarından bidonla yakıt verilmemesi sorunu çözüldü. Çiftçilerin yaşadıkları sorunu çözmek için ilgililerle yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Artık dağ köylerindeki çiftçilerimiz kimlik kartları ile pompaya TC kimlik numaraları işlenerek yakıt alabilecekler” dedi.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı dağlık arazilerde yaşayan çiftçiler, ‘Bidonla yakıt satışına’ getirilen yasak nedeniyle sırt motorlarının plakası olmadığı için akaryakıt istasyonlarından yakıt verilmeyince işlerini yapamaz hale gelmişti. Yaşanan sıkıntı üzerine bağ ve bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve ilaçlama işlemleri gibi çeşitli tarımsal faaliyetlerini yerine getiremeyen çiftçiler duruma isyan etmiş ve yetkililerden yardım istemişti.

Çiftçilerle yaptıkları görüşmeler sonucu yaşanan sorunu İlçe Kaymakamlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara aktardıklarını belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Özellikle arazisi engebeli olan tarım alanlarında çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerinin büyük bir kısmını sırt motorları ile gerçekleştiriyor. Plakası olmadığı için sırt motorlarına yakıt alamayan çiftçilerimiz haklı olarak duruma tepki göstermişti. Biz gelen şikayetler üzerine yaptığımız görüşmeler sonucu çiftçilerin bu sorunu çözüldü. Özellikle kırsal bölgelerde akaryakıt istasyonu çalışanları köylerdeki kişileri bizzat tanıyor. Artık tarım ekipmanlarına bidon ile yakıt alacak olan çiftçilerimiz kimliklerini gösterip TC kimlik numaralarını pompaya yazdırarak yakıtlarını alabilirle. Bu konuda bölgedeki yakıt istasyonlarına talimat gönderildi” diyerek sorunun çözümüne katkı sağlayan herkese teşekkür etti.