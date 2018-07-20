AYDIN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 22:23

Aydın’da damat dehşeti: 4 ölü, 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde öfkeli damat, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle girdiği evde dehşet saçtı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Aydın'da damat dehşeti: 4 ölü, 4 yaralı
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Aydın’ın Nazilli İlçesinde öfkeli damat, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle girdiği evde dehşet saçtı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Nazilli İlçesinde öfkeli damat pompalı tüfekle dehşet saçtı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, Zafer Mahallesindeki eşinin evine gittiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada öfkeli damat Duran, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
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