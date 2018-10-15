AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:36

Aydın’da devenin öldürdüğü adam toprağa verildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde deve tarafından ısırılarak feci şekilde hayatını kaybeden İsmail Candaş (63) toprağa verildi.Germencik Ömerbeyli Mahallesinde yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş (63),...

Aydın'da devenin öldürdüğü adam toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aydın’ın Germencik ilçesinde deve tarafından ısırılarak feci şekilde hayatını kaybeden İsmail Candaş (63) toprağa verildi.

Germencik Ömerbeyli Mahallesinde yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş (63), traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istemişti. Bu sırada devenin saldırısına uğrayan Candaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Devenin saldırması ile hayatını kaybeden İsmail Candaş’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından, Ömerbeyli Mahallesinde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ömerbeyli Mahalle Camiine getirilen Candaş’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku