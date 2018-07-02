Aydın’da eğitim sezonu değerlendirildi

Aydın’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başkanlığı’nda İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve 17 ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımlarıyla 2017-2018 eğitim - öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda yapıldı.

Aydın genelinde öğrencilerin genel merkezi sınavlardaki akademik başarı durumları, Arge birimi tarafından hazırlanarak uygulanan projeler görüşüldü. Okulların fiziki durumları ve bakım-onarım ihtiyaçları ile bakanlığın yatırım programı kapsamında onaylanarak hayata geçirilen yeni okulların inşaatları gibi ağırlıklı konuların istişare edilerek değerlendirildiği toplantıda özellikle ilçeler bazında her alanda elde edilen ilerlemeler; sayısal veriler ışığında bir önceki yıla göre durumlarıyla kıyaslanarak değerlendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, özellikle değişen sınav ve öğrenci yerleştirme sistemleri hakkında açıklamalarda bulunarak, konuyla ilgili olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gerek tercih danışmanlık büroları ve gerekse okullar bazında oluşturulan danışmanlık birimleriyle konuya mutlaka sahip çıkılarak öğrencilerin ve velilerin belirsizlikte bırakılmamaları hususunu önemle vurguladı.